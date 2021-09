I Simpson, ecco com'è nata l'iconica sigla della serie animata

Forse non c’è una sigla più conosciuta, più amata e iconica come quella de I Simpsons, la serie animata creata da Matt Groening con protagonista la famiglia più pazza d'America, ecco tutto quello che dovete sapere su com’è stata realizzata.

L’intro e l'animazione di apertura de I Simpson sono stati così onnipresenti in così tante delle nostre vite che ormai conosciamo a memoria ogni dettaglio, dall’assolo di sassofono di Lisa, il prezzo di Maggie in cassa all’urlo stridulo di Homer.



Il famoso compositore Danny Elfman, che ha creato temi leggendari per Batman, Spider-Man e una serie di altri film classici, ha creato la colonna sonora originale per I Simpson. Diventato non solo uno dei temi televisivi più significativi di tutti i tempi, ma potenzialmente uno dei brani musicali più memorabili mai scritti, il tema originale dei Simpson di Danny Elfman è stato creato in pochi giorni.



Matt Groening ha commissionato a Elfman, nel 1989, di creare la sigla per lo show televisivo nello spirito dei grandi numeri orchestrali del passato televisivo.

Il tema sarebbe successivamente stato rielaborato dal compositore Alf Clausen nella seconda stagione dello spettacolo, con la versione finale che la maggior parte di noi conosce oggi introdotta all'inizio della terza stagione. Clausen è stato l’unico compositore per I Simpson dal 1990 al 2017.



L'introduzione de I Simpson è diventata così parte integrante della nostra memoria collettiva che è difficile immaginare un episodio senza di essa. Ma uno esiste, il primo in assoluto per l'esattezza, intitolato Un Natale da cani (Simpsons Roasting on an Open Fire), che è stato l'unico episodio ad essere andato in onda negli anni '80 (in onda nel dicembre 1989) senza sigla. Quell'onore è andato al secondo episodio in onda, Bart, il genio (Bart the Genius).

Con 33 stagioni all’attivo e un futuro tutt'oggi abbastanza radioso, sembra strano pensare che la famosa intro sia rimasta per lo più inalterata negli episodi. Considerando tutte le piccole variazioni delle gag ricorrenti dell'apertura, come la configurazione del divano alla fine, è sorprendente di per sé che il resto dell'animazione sia rimasto esattamente lo stesso per così tanto tempo.



Quando è arrivato il momento per la famiglia Simpson di fare finalmente il loro debutto sul grande schermo, non si è badato a spese. Il produttore James L. Brooks ha scelto il suo collaboratore e amico, Hans Zimmer, per la colonna sonora del film e Zimmer ha arrangiato la sua versione orchestrale della famosa colonna sonora e il vincitore dell'Oscar ha sicuramente elevato il film a un'esperienza davvero cinematografica.



Esiste anche una versione della sigla diretta da Guillermo Del Toro, il regista vincitore dell'Oscar ha supervisionato la creazione di un'introduzione a tema Halloween. Quella di Guillermo del Toro, naturalmente, conteneva omaggi a tutte le principali icone dell'horror a cui potresti pensare nella storia del cinema, nonché alcune delle sue creazioni.



