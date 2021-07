I Simpson, come sarebbero i personaggi nella vita reale e quanti anni avrebbero?

I personaggi de I Simpson vivono in un universo in cui la vita è statica e non invecchiano mai. Tuttavia, le informazioni sui loro compleanni e le loro date di nascita sono state rivelate nel corso delle 32 stagioni dello show, scopriamo quindi quanti anni avrebbero nel mondo reale.

In un certo senso, la decisione di non far invecchiare i personaggi è stata un vantaggio creativo per I Simpson, poiché le dinamiche del personaggio centrale dello show raramente hanno dovuto cambiare, consentendo ai fan di provare un senso di coerenza durante un così lungo periodo di tempo.



L’età di Homer è stata dichiarata tra i 34 ei 40 anni sullo schermo, a seconda della stagione. Tuttavia, la prova più grande che rivela la sua età arriva durante la stagione 4, che ci mostra brevemente la patente di guida di Homer. La data di nascita indicata è il 12 maggio 1956, il che significa che ha compiuto 65 anni nel 2021.



Anche l'età di Marge dovrebbe essere tra i 34 e i 40 anni nel corso della serie. Purtroppo, la sua età è molto più difficile da definire rispetto a quella di Homer, poiché un numero effettivo non è stato menzionato e lo spettacolo ha anche mostrato che il suo compleanno è stato festeggiato sia a maggio che a ottobre, a seconda della stagione.

Tuttavia, nel dodicesimo episodio della seconda stagione intitolato Come Eravamo (The Way We Was), Homer e Marge ci vengono mostrati in un flashback come studenti delle superiori all’ultimo anno di liceo. Questo ci suggerisce che sono coetanei e anche Marge ha 65 anni.

L'età di Bart è un po' più facile da definire dato che il combina guai della famiglia ha ufficialmente festeggiato il compleanno sullo schermo. Bart ha compiuto 10 anni nell'episodio tredici della terza stagione intitolato "Radio Bart" e da allora ne ha sempre canonicamente 10. Inoltre in un episodio si vede Marge incinta e si scopre che Bart è nato nel 1979, il che lo rende un uomo di 39 anni nel 2021.

Anche Lisa, come Bart, ha avuto un compleanno canonico sullo schermo, nell'episodio della terza stagione "Stark Raving Dad", che ha dato vita alla famosa canzone "Lisa, It's Your Birthday", ha compiuto 8 anni e da allora ne ha 8 nello show. Poiché è stato dichiarato che ha poco meno di 2 anni rispetto a Bart, ciò significa che Lisa ha 37 anni oggi.

Anche Maggie festeggia un compleanno sullo schermo in cui compie 1 anno di vita in quell'episodio. Considerato che Lisa ha sette anni in quel momento, Maggie dovrebbe avere circa 30 anni nel 2021.



