I Simpson, il cortometraggio con Loki contiene un centinaio di Easter Egg Marvel!

Nuovo cortometraggio a tema Marvel nella serie I Simpson, dal titolo The Simpsons/Loki The Good, The Bart and The Loki, qualche spettatore potrebbe aver notato diversi Easter Egg. E in effetti sono talmente tanti che lo stesso co-showrunner di I Simpson, Al Jean, ha affermato che ci sono molte altre cose di cui prendere nota nel corto.

"Beh, le Easter Egg sono solo le sequenze post-credit. Abbiamo il lupo di Odino in una sequenza, ed è stato sicuramente ispirato a quel lupo. Solo tutti riferimenti Marvel, abbiamo pubblicato una lista che penso ce ne siano circa 100. Quindi abbiamo messo altrettanti Easter Egg, il più possibile, in quattro minuti e mezzo" ha dichiarato Jean. Su Everyeye trovate la recensione dell'episodio 5 di Loki.



The Good, The Bart and The Loki vede Tom Hiddleston nei panni del Dio del Male, che viene inviato a Springfield dopo esser stato bandito da Asgard. A quel punto Loki si unisce a Bart in un'avventura che attraversa tutto il Marvel Cinematic Universe.

Creato da Michael Waldron e diretto da Kate Herron, Loki è interpretato da Tom Hiddleston, con Owen Wilson nei panni di Mobius M. Mobius, Gugu Mbatha-Raw nei panni di Ravonna Renslayer e Wunmi Mosaku nel ruolo di B-15.

Ogni nuovo episodio della nuova serie del Marvel Cinematic Universe, Loki, viene pubblicato nella mattinata di mercoledì su Disney+.



Inoltre su Disney+ arriveranno nuovi corti a tema Marvel e I Simpson.