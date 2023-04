I Simpson: ecco il crossover con le Tartarughe Ninja che aspettavate in questa fan art

I Simpson stanno continuando la loro consueta programmazione negli Stati Uniti su Fox con la 34esima stagione e quest'anno ci sarà il ritorno delle mitiche Tartarughe Ninja sul grande schermo con il nuovo film d'animazione prodotto da Seth Rogen. Quale occasione migliore quindi per celebrare i due franchise se non un crossover tra i personaggi.

La fan art arriva dall'utente Instagram Drawingsfromhell, che ritrae alcuni personaggi della serie animata di Matt Groening come quelli delle Tartarughe Ninja. L'illustrazione vede raffigurati Bart nei panni Leonardo, Milhouse Van Houten in quelli di Michelangelo, Martin Prince come Donatello e Nelson Muntz nei panni di Raffaello. La grafica richiama il classico gioco arcade Turtles in Time, incoraggiando giocosamente gli spettatori a scegliere il proprio personaggio, ognuno dei quali sfoggia il tipico costume iconico delle Tartarughe Ninja.

La grafica abbina ogni personaggio dei Simpson alla rispettiva tartaruga, anche se è difficile immaginare uno come Bart nei panni dell'onorevole supereroe Leonardo. Tuttavia, ha senso che Milhouse sia il più stretto confidente di Leonardo e la sua spalla, ovvero Michelangelo. Martin è perfetto per essere Donatello, sono entrambi intelligenti e molto saggi rispetto alla loro età. Nelson completa il team, con il suo aspetto duro che lo rende la quintessenza del rozzo Raffaello. Il crossover dimostra quanto ogni franchise sia immediatamente riconoscibile, anche quando ha un aspetto leggermente diverso dal solito.

I Simpson, che hanno debuttato nel 1989 e vanno in onda ancora oggi, hanno saputo conquistare più generazioni di spettatori, dimostrando la loro impressionante longevità. Lo stesso vale per le Tartarughe Ninja, nata come umile serie a fumetti di Kevin Eastman e Peter Laird nel 1984. Contraddistinta dall'uso di parolacce e violenza grafica, Teenage Mutant Ninja Turtles si è poi trasformato in un franchise per bambini, con giochi arcade e video, spettacoli televisivi e due film in live-action prodotti da Michael Bay. È chiaro che entrambi hanno consolidato il loro posto come fenomeno di massa nella cultura pop.

Tornando ai Simpson, in uno degli episodi della 34esima stagione è tornato uno dei vecchi spasimanti di Marge.

Per quanto riguarda invece il film d'animazione prodotto da Seth Rogen, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem uscirà nelle sale ad agosto.