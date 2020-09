I Simpson, David Harbour di Stranger Things prenderà parte alla stagione 32

L'attesissima 32esima stagione de I Simpson prenderà il via a breve e, potrà vantare una guest star di tutto rispetto. Stiamo parlando di David Harbour, la star di Stranger Things e Marvel's Black Widow, che prenderà parte alla premiere.

I particolari del ruolo di Harbour non erano stati resi noti in precedenza, ma il produttore di lunga data Michael Price ha svelato qualche piccola chicca e ha confermato che l'amato attore interpreterà una versione camuffata di Mister Burns nel prossimo episodio della serie.

Durante un'intervista con CBR, Price ha spiegato che durante la premiere della stagione 32 dei Simpson presenter il Signor Burns andrà in missione sotto copertura con un costume high-tech e che, Harbour fornirà la voce per questa nuova versione camuffata del capo di Homer.

"L'apertura di stagione è straordinaria. Abbiamo fatto un gran bel lavoro. E la guest star è David Harbour di Stranger Things. Sarà una storia alla Dr. Jekyll e Mr. Hyde quando Mister Burns andrà sotto copertura un po' come in Undercover Boss, e lo fa con un costume high-tech. Il costume prevede un cambio di voce che sarà operata da David Harbour. Ho avuto la possibilità di dirigerlo via satellite mentre stava girando un film a Londra. È stato divertente e fantastico".

Questa apparizione arriva sulla scia del premio Oscar Cate Blanchett che è apparsa nel finale della stagione 31 dei Simpson. Intanto una nuova teoria sugli scherzi telefonici di Bart si fa largo su Reddit. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.