I Simpson hanno davvero predetto l'arrivo di Apple Vision Pro?

Il mondo sta letteralmente impazzendo per l'ultimo Apple Vision Pro, ma chi avrebbe mai pensato che lo show dei Simpson avesse previsto questa tecnologia rivoluzionaria quasi un decennio fa? Uno dei misteri che circonda la serie di cartoni animati è la sua chiaroveggenza, che sembra predire le cose spaventose che potrebbero accadere in futuro.

I fan della serie, infatti, attribuiscono a Matt Groening e alla sua creazione il lancio di Apple Vision Pro, un innovativo visore che combina gli input digitali con la realtà fisica. Anche se si dice che I Simpson abbiano anticipato questa tendenza, non hanno esattamente stimato la follia ipnotica che ha portato al mondo.

In un video pubblicato dal New York Post, un episodio del 2016 dei Simpson intitolato "Familiari e amici" vede il signor Burns assumere Marge, Bart, Lisa e Maggie per giocare come la sua famiglia in realtà virtuale per testare un nuovo visore che assomiglia all'Apple Vision Pro.

Quando il gadget è stato presentato al mondo, è scoppiato il caos. Le persone andavano a sbattere contro i lampioni o cadevano nei tombini. Sebbene l'Apple Vision Pro sia in grado di evitarli grazie alla sua funzione passthrough, emana comunque un'inquietante atmosfera distopica in cui tutti indossano una cuffia e sono immersi nel mondo digitale. Sebbene l'episodio abbia mostrato le implicazioni del mondo reale del famoso gadget, non ha anticipato la parte più eccitante della mania dietro l'Apple Vision Pro: i meme.

Da quando è stato rilasciato l'Apple Vision Pro, molti utenti lo hanno paragonato a un episodio di Black Mirror. Il video virale mostra una persona seduta in una metropolitana di New York che indossa una cuffia e digita in aria come se stesse lavorando in remoto, ma all'interno della sua testa. Possiamo definirlo genio o follia?

Tim Cook, CEO di Apple, ha presentato il dispositivo come un modo per innovare e aumentare la produttività. Durante l'annuncio del prodotto, ha dichiarato tramite The Guardian:

"Apple Vision Pro cambierà il nostro modo di comunicare, collaborare, lavorare e divertirvi. Con Vision Pro non si è più limitati da un display. L'ambiente circostante diventa una tela infinita... Vision Pro integra i contenuti digitali nello spazio che ci circonda. Ci introdurrà allo Spatial Computing".