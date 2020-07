I Simpson, i dettagli del cameo di Stan Lee: ne parla l'autrice Carolyn Omine

Durante il panel de I Simpson al Comic-Con@Home, l'autrice Carolyn Omine ha raccontato alcuni dettagli interessanti sul cameo di Stan Lee nello show animato di Matt Groening, definendolo una della sue guest star preferite e confessando come Lee avesse alcune domande e fosse interessato a scoprire qualcosa in più sul suo personaggio.

"Era così entusiasta. Ricordo poi che quando finì di registrarlo disse 'Ho solo una domanda. Quando sto provando a fare Hulk, mi fa sembrare un pazzo'. E io 'No, no. Il personaggio di Stan Lee è pazzo!".

Un cameo che si materializzò nell'episodio 18 della tredicesima stagione, doppiato da Giorgio Locuratolo nella versione in italiano.



In un'intervista a Bill Oakley, ex autore dello show, si discusse anche delle sequenze de I Simpson che spesso vengono citate come anticipatrici di eventi poi realmente accaduti, anche a distanza di anni:"Non mi piace che venga utilizzato per scopi nefasti. L'idea che qualcuno lo usi per far sembrare il Coronavirus una 'trama asiatica' è terribile. Nei termini del dare la colpa all'Asia, penso che sia grossolana. Credo che ancor prima ci fosse l'influenza di Hong Kong del 1968. Doveva solo essere una veloce battuta su come l'influenza arrivò qui".

