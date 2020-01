I Simpson dicono addio a Hank Azaria: non sarà più il doppiatore di Apu

Hank Azaria, l'attore che per anni ha prestato la propria voce per il personaggio di Apu, ha affermato che dal prossimo anno non farà più parte del cast dei doppiatori de I Simpson.

La separazione tra Azaria e lo show ideato da Matt Groening è da ricondurre alla polemica sorta dopo la pubblicazione nel 2017 del documentario The Problem with Apu di Hari Kondabolu, che mostrava la natura fortemente stereotipata dello storico proprietario del Jet Market.

Dopo le prime voci sull'eliminazione di Apu, sono arrivate adesso le dichiarazioni dell'attore ha reso pubblico l'abbandono allo show, affermando che si è trattata di una scelta giusta e condivisa da tutti

"Tutto quello di cui siamo a conoscenza è che non presterò più la voce, a meno che non ci sia qualche modo per cambiarlo o cose del genere" ha sottolineato Azaria al portale SlashFilm, aggiungendo poi sul futuro del personaggio "Quello che hanno intenzione di fare con il personaggio è una cosa loro. Dipende da loro e non l'hanno ancora deciso. Quello che abbiamo concordato è che io non sarò più la voce. Abbiamo preso tutti insieme la decisione. Siamo tutti d'accordo. Abbiamo la sensazione che sia la cosa giusta da fare".

Cosa ne pensate della controversia legata al personaggio di Apu? Vi ricordiamo infine che per quel che riguarda il finale de I Simpson, il presidente di Fox Entertainment ha dichiarato che la serie potrebbe continuare ancora per diverse stagioni.