I Simpson, su Disney+ arriverà un nuovo corto: scoprite quando

Disney+ ha annunciato che il cortometraggio de I Simpson del 2012, intitolato The Longest Daycare, verrà reso disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 29 maggio. Il corto era stato proiettato al cinema come apertura di L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva, e per il momento non fa ancora parte del pacchetto offerte Disney+.

Su Disney+ negli Usa è disponibile il corto A Playdate With Destiny, presentato prima di Onward, il film Pixar doppiato da Chris Pratt e Tom Holland.

Questo corto segue Maggie in un viaggio al parco. Di fronte ad un pericolo al parco giochi, Maggie viene salvata da un eroico bambino, che finisce per rubarle il cuore. Purtroppo le cose non andranno come previsto.



Inizialmente concepito come un episodio classico della serie animata, A Playdate With Destiny si è poi trasformato in un cortometraggio vero e proprio.

Ne ha parlato il produttore esecutivo, Al Jean:"Due dei nostri sceneggiatori, Tom Gammill e Mark Pross, hanno lanciato l'idea come base di una storia de I Simpson per lo show, un paio di anni fa. Quando abbiamo realizzato l'episodio il produttore esecutivo Jim Brooks ha pensato di poter trasformare quella parte in un cortometraggio. Quindi abbiamo ritardo l'episodio".

