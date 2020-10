I Simpson, Disney+ celebra la serie con la campagna Simpsons Forever

Quanto è cambiata la vita della famiglia Simpson da quando lo show è diventato parte dell'infinito roster targato Disney? Che sia in meglio o in peggio, una cosa è certa: trovare finalmente tutte le stagioni dello show ideato da Matt Groening raccolte in un solo posto è stato un gran bel regalo per i fan della serie.

La presenza de I Simpson nel catalogo, d'altronde, è stata uno dei cavalli di battaglia di Disney+ quando si è trattato di presentare la piattaforma ai potenziali nuovi abbonati: i vertici dell'azienda sono ben consapevoli dell'importanza di Homer e soci, ed hanno quindi deciso di celebrarli a dovere con una nuova campagna chiamata Simpsons Forever.

Si tratta, nello specifico, dell'introduzione di alcune categorie in cui verranno raccolti alcuni degli episodi più amati dello show: tra un I Simpson Horror, I Simpson Viaggi, I Simpson Profezie e I Simpson Sport i fan indecisi su quale episodio guardare avranno pane per i loro denti, soprattutto con l'avvicinarsi di Halloween e l'immancabile voglia di riguardare gli amatissimi speciali horror della serie.

Recentemente, intanto, è stata ufficializzata una grossa novità: ne I Simpson non ci saranno più doppiatori bianchi a doppiare personaggi di altre etnie; nei mesi scorsi, inoltre, Google ha dedicato un easter egg ad un personaggio de I Simpson.