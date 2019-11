I Simpson su Disney+: nel pacchetto manca l'episodio con Michael Jackson

Disney+ è finalmente sbarcato in alcuni mercati internazionali, tra cui gli USA e il Canada. Tra i prodotti pubblicati sulla nuovissima piattaforma streaming anche I Simpson, longeva e celebre serie animata di Matt Groening, che la Disney ha acquisito rilevando la Fox. Nel pacchetto presente su Disney+ tuttavia manca un episodio molto discusso.

Si tratta del primo episodio della terza stagione dello show, intitolato Stark Raving Dad. L'episodio debuttò per la prima volta nel 1991 ed è stato tra quelli più discussi negli anni successivi, a causa del fatto che presenta un cameo di una star controversa come Michael Jackson.

Su Disney+ gli episodi della terza stagione de I Simpson iniziano con il secondo, Mr. Lisa Goes to Washington.



Stark Raving Dad vede Homer rinchiuso per sbaglio in un centro di igiene mentale, dove fa amicizia con un uomo di nome Leon Kompowsky, che afferma di essere Michael Jackson. Quando Homer lascia l'istituto si offre di ospitare 'Michael' in casa Simpson e i cittadini di Springfield accusano Leon di essere un impostore. Tutto questo caos si verifica intorno al compleanno di Lisa, che si arrabbia con Bart per essersene dimenticato. Leon aiuta Bart a trovare un modo per rimediare ed insieme scrivono ed eseguono una canzone intitolata 'Happy Birthday Lisa'. Leon a quel punto lascia i Simpson, ammettendo di non essere Michael Jackson ma di aver iniziato a parlare in quel modo - come Jackson - solo per rendere felici le persone.

Jackson ha doppiato Leon, tranne nei momenti in cui il personaggio canta, a causa di impedimenti contrattuali. L'episodio ha riscosso grande successo ed è stato ritrasmesso anche dopo la morte di Jackson nel 2009. Tuttavia il documentario Leaving Neverland approfondisce le accuse di abusi che Michael Jackson avrebbe commesso su minori tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, proprio nel periodo di messa in onda dell'episodio, nel frattempo eliminato e mai più trasmesso, come confermato dal creatore Al Jean. Nel frattempo i fan si sono lamentati per il formato delle puntate su Disney+ mentre un produttore della serie ha aperto alla possibilità di realizzare uno spin-off. Per quanto riguarda il settore gaming legato alla serie, potrebbe arrivare una remaster di The Simpsons: Hit and Run.