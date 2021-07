I Simpson, su Disney Plus arriveranno nuovi corti Marvel: tutti i dettagli!

Nel corso di una recente intervista, lo storico showrunner de I Simpson, Al Jean, ha anticipato il futuro arrivo di altri corti con la famiglia più stramba d'America a tema Marvel su Disney+ dopo il debutto di The Good, The Bart and The Loki che nella giornata di ieri è approdato sulla piattaforma digitale unendo i due universi cinematografici.

"Siamo molto interessati ai titoli di Disney+, penso ovviamente a Marvel e Star Wars, ma anche alla Disney/Pixar e a National Geographic", ha dichiarato Jean a ComicBook. "Prima che tutto questo diventasse concreto avevamo scritto una parodia di Free Solo, ma non la gireremo per forza adesso perché ormai è qualcosa risalente al 2019. Mi piacerebbe parodiare la Pixar o i documentari del National Geographic o ancora i classici d'animazione Disney. Insomma, sono quelli che più riecheggiano nella mia testa e nei miei ricordi. Quindi sì, sono molto interessato a tutti questi".

Quando gli viene chiesto di possibili crossover incasellati come in delle vignette, Jean ha risposto: "Probabilmente è un po' datato. Li continueremo a fare come cortometraggi e faremo altre cose a Disney+ o forse torneremo alla Marvel e a Star Wars. Con la serie principale abbiamo altre due stagioni e siamo a circa metà della prima di queste due. Ed è decisamente fantastico essere in grado di realizzare i nuovi episodi con questi personaggi, lo stesso cast di base, e riflettere il mondo del 2021. Insomma, non avrei mai creduto nel lontano 1991 che sarebbe durata fino a questo punto".

The Good, The Bart and The Loki è uscito il 7 luglio su Disney+, mentre sempre ieri è uscito il quinto e penultimo episodio di Loki con Tom Hiddleston. Al cinema, il Marvel Cinematic Universe ha fatto ritorno con l'uscita di Black Widow, il film prequel incentrato sulla Vedova Nera di Scarlett Johansson.