I Simpson, Disney rimuove dal catalogo un episodio contro i campi di lavoro in Cina

Due settimane dopo la rimozione del ban in Cina contro i film dei Marvel Studios, sembra che la Disney sia voluta correre ai ripari ed evitare altre fratture con il paese rimuovendo un episodio dei Simpson molto critico e che tirava in ballo i campi di lavoro forzato per bambini. L'episodio in questione non è più accessibile da Hong Kong.

L'episodio, "One Angry Lisa", tratto dalla 34esima stagione, è andato in onda per la prima volta a ottobre. In esso è presente una scena in cui un istruttore di Peloton (parodiato come Pedolan) dice: "Ammirate le meraviglie della Cina. Miniere di bitcoin, campi di lavoro forzato dove i bambini producono smartphone". Il Financial Times ha riferito per primo che l'episodio è stato rimosso dal catalogo, una mossa poi confermata da Axios.

Una battuta piuttosto banale che, purtroppo, descrive accuratamente le condizioni in Cina. La Disney ha avuto negli anni un rapporto difficile e probabilmente problematico con la Cina. Nel 2020, la società ha incassato numerose critiche per una scena di 78 secondi nel remake live action di Mulan, girata nella provincia dello Xinjiang, dove negli ultimi 6 anni sono stati rinchiusi i membri della minoranza etnica uigura e altri musulmani. La Disney, negli anni, è stata anche accusata di limitare i contenuti LGBTQ nei suoi blockbuster per evitare le severe leggi cinesi che limitano le rappresentazioni di relazioni tra persone dello stesso sesso.

Ma la Cina è uno dei mercati cinematografici più remunerativi al mondo, un mercato da cui la Disney (e la maggior parte degli studios statunitensi) sono stati esclusi dall'inizio della pandemia. Una volta riaperte le sale cinematografiche cinesi dopo le chiusure, sono stati ammessi pochissimi film occidentali; le principali eccezioni sono state il film Fast & Furious 9 e Avatar: La via dell'acqua, che ha incassato 220 milioni di dollari in Cina.

Ricordiamo che quando Chloe Zhao vinse l'Oscar per la miglior regia per Nomadland, che quell'anno trionfò anche come miglior film, la vittoria fu censurata dai media cinesi a causa di un'intervista del 2013 in cui la regista aveva descritto la Cina come "un luogo in cui ci sono bugie ovunque".

Ma il 23 gennaio la Cina ha approvato l'uscita nelle sue sale di Black Panther: Wakanda Forever e Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ponendo fine a un lungo divieto (non ufficiale, ma sostanzialmente attivo), ed ecco spiegata la recente mossa della Disney verso l'episodio dei Simpson in questione.

Disney ha rinnovato I Simpson per altre due stagioni, fino alla 36esima.