Simpson e Disney: in un video tutti i cameo dei 30 anni dello show!

Sul canale Instagram della piattaforma Disney+ è appena comparso un post che ci permetterà di fare un viaggio lungo 30 anni attraverso tutte le stagioni dei Simpson: ecco quindi, in appena due minuti, tutti i cameo della Casa dei Sogni che ci hanno fatto sorridere.

Dalla più classica delle citazioni, un Fichetto in versione Steamboat Willie (in alto il video originale), passando poi per Biancaneve e i Sette Nani, il Re Leone, La Sirenetta e persino Frozen, nessun film, corto o personaggio è stato lasciato indietro.

Persino una delle tante profezie dei Simpson è stata inserita: quella che scherzava sull'acquisizione della Fox da parte della House of Mouse, cessione in corso da tempo, ma solo recentemente ufficializzata e che ha cambiato dentro e fuori la struttura della casa di produzione: solo ieri abbiamo appreso che la casa di produzione ha cambiato nome e che d'ora in poi sarà 20th Century Studios.

Tra gag del divano, crossover e speciali di ogni genere i Simpson non hanno mai risparmiato nessuno, uno dei motivi per cui Matt Groening ha conquistato i cuori dei fan in tutto il mondo.

Intanto la famiglia gialla e l'intera Springfield sono giunti alla loro 31esima stagione e una 32esima è stata già confermata e se tra i prossimi cameo ci saranno quelli di Cate Blanchett e David Harbour, purtroppo dobbiamo dire addio alla storica voce di Apu.