I Simpson diventano inquietanti dopo un tweet: ecco cosa è successo!

L’animatore e sceneggiatore Alex Hirsch ha stuzzicato i fan de I Simpsons su Twitter facendo notare un divertente e "inquietante" cambiamento nel titolo della serie animata di Matt Groening nella versione tedesca.

Come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, Hirsch ha scritto: “Ho cambiato Disney+ in tedesco e ho ricevuto questo messaggio inquietante.”

Il titolo inglese “The Simpsons”, nella traduzione in tedesco diventa “Die Simpsons”. La cosa “inquietante” per l’animatore e sceneggiatore è che in inglese “Die” significa “morire” e così il titolo della serie animata prende tutto un altro significato per chi non mastica il tedesco.

Hirsch ha doppiato un episodio di Rick and Morty (2x05), Fish Hooks - Vita da pesci, Phineas e Ferb Gravity Falls, Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre e The Owl House - Aspirante strega.



I Simpson sono stati un punto fermo della televisione per oltre 30 anni, sono stati realizzati più di 700 episodi. Recentemente I Simpson hanno ottenuto il rinnovo per due stagioni il che porterà il numero di episodi ad oltre 750 e alla realizzazione di ben trentaquattro stagioni rendendo questo show il più longevo nella storia della tv americana.



Scoprite quanti lavori ha svolto Homer Simpson e perché Marge Simpson ha i capelli così alti nei nostri approfondimenti.