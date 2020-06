I Simpson dominano la classifica settimanale dei titoli più popolari su Disney+

Prima dell'avvento di Disney+, era praticamente impossibile trovare tutte le stagioni de I Simpson in un unico luogo, pronte per la visione. Ma adesso la piattaforma streaming della Casa di topolino le ha riunite tutte sotto il suo tetto, e gli spettatori sono accorsi a guardarle, rendendo il titolo tra i più popolari del servizio.

Sarà l'emozione di vederli finalmente nel formato giusto, sarà l'entusiasmo per i nuovi episodi, ma a 33 anni dal loro debutto, negli Stati Uniti I Simpson sono più popolari che mai.

Stando a quanto riportato da Comicbook infatti, questa settimana negli States, in cima alla classifica dei titoli in tendenza per quanto riguarda Disney+, c'era proprio la famiglia più gialla che c'è (che, tra l'altro, era presente a doppio grazie al cortometraggio del 2012 Maggie Simpson in The Longest Daycare).

A seguire, invece, alcuni dei più recenti lungometraggi animati Disney come Oceania, Frozen - Il Regno di Ghiaccio e Frozen II - Il Segreto di Arendelle, Toy Story 4 e il nuovo arrivato Onward - Oltre la Magia, mentre dal lato serie tv i titoli più popolari sono state la serie animata Clone Wars, che si è da poco conclusa, e lo show di Disney Channel con Debbie Ryan e il compianto Cameron Boyce, Jessie.

E voi, cosa state guardando ultimamente su Disney+? Fateci sapere nei commenti.