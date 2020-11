I Simpson: la doppiatrice di Lisa è diventata un personaggio di Springfield!

I Simpson sono ormai arrivati alla loro trentaduesima stagione, ma non hanno ancora perso il gusto per i divertenti riferimenti metatelevisivi. Dopo aver introdotto una affascinante Olivia Colman, gli autori hanno pensato di accogliere a Springfield anche la doppiatrice di Lisa, che ora ha un personaggio tutto suo.

Nella versione americana Yeardley Smith ha dato la voce alla determinata secondogenita di Homer e Marge sin dall'inizio. Un impegno che le ha fruttato la possibilità di interpretare sé stessa nella puntata intitolata Podcast News.

Qui Nonno Abraham viene accusato di un grave crimine, e ciò attira l'attenzione di Smith, che in effetti conduce davvero un podcast sulla criminalità intitolato Small Town Dicks. Ciò ha offerto lo spunto per includerla in prima persona all'interno di una puntata che potrà contare anche sulle corde vocali di Stellan Skarsgard di Chernobyl e di Morgan Fairchild di Falcon Crest.

A questo punto viene da chiedersi se ciò fornirà un assist per qualche divertente trovata per la versione italiana, nella quale Lisa viene doppiata da Monica Ward. Non sarebbe la prima volta che i collegamenti al mondo americano vengono reinterpretati in chiave italiana, per cui non resta che attendere l'arrivo della stagione 32, ancora inedita da noi.

