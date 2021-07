I Simpson, la doppiatrice di Lisa non ha dubbi: 'Voglio farle incontrare The Rock'

Nel corso di 32 stagioni abbiamo visto i Simpson ospitare una quantità incredibile di personaggi famosi, tra cantanti, attori e personaggi dello spettacolo (e non) di ogni tipo: una delle protagoniste dello show, però, pagherebbe oro pur di veder comparire nella celebre serie animata un nome in particolare.

Mentre sono già in preparazione le parodie che vedremo nella stagione 33 de I Simpson, infatti, al San Diego Comic-Con la doppiatrice di Lisa, Yardley Smith, ha nuovamente espresso il suo più grande desiderio: 'Possiamo, per piacere, girare un episodio in cui Lisa stringa amicizia con The Rock?" è stata la sua richiesta.

Un desiderio che, in effetti, non sembra poi così impossibile da esaudire: "Effettivamente c'è una storia che potremmo metter su con Lisa e The Rock, ma non sappiamo ancora nulla al riguardo. Speriamo che The Rock ci ascolti! Quindi, se qualcuno conosce The Rock, gli dica pure che vogliamo fare questa cosa" è stata la risposta della sceneggiatrice Carolyne Omine.

"Continuo a ripetere che sarebbe una grande idea durante ogni intervista a cui prendo parte" ha quindi insistito Smith. Chissà che prima o dopo questo desiderio non possa finalmente realizzarsi! A proposito del futuro dello show, intanto, cerchiamo di scoprire se i Simpson potranno mai invecchiare nelle prossime stagioni.