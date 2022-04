I Simpson, il gran finale è già stato discusso? Risponde la doppiatrice di Lisa

Nel corso di un'intervista concessa nella trasmissione YouTube del canale The Movie Dweeb, la storica doppiatrice di Lisa Simpson, Yeardley Smith, ha risposto alle voci che vorrebbero imminente l'arrivo di un gran finale per I Simpson e quindi la chiusura dello show dopo oltre 33 anni di storia produttiva. A quanto pare, c'è tempo per l'addio.

Nel corso della trasmissione, la doppiatrice è stata piuttosto convinta nell'affermare che i piani per una conclusione dello show, che va in onda ininterrottamente da 33 anni, sono ancora lontani e sul fatto se ci sia stata una discussione sull'argomento ha risposto:

"No, in realtà, non seriamente. Abbiamo appena iniziato a registrare la stagione 34, che è una frase folle di per sé, perché la maggior parte degli show dura, se sei fortunato, cinque anni, il che significa che hai raggiunto il traguardo dei 100 episodi. Ma al giorno d'oggi, anche tre stagioni sono... l'intera serie, lo streaming ha appena sconvolto l'intera industria".

Anche se il cast non è attualmente sotto contratto oltre la stagione 34, Smith non si aspetta che il nuovo proprietario Disney metta fine allo show molto presto: "Abbiamo iniziato a registrare la stagione 34 ed è l'ultima delle nostre due stagioni dal rinnovo. Abbiamo avuto un rinnovo per la 33 e la 34, ma sento che la notizia di un'ultima stagione ci verrebbe data con molto anticipo; la Disney ha comprato tutta la Fox, tranne Fox News e Fox Sports, e parte del motivo per cui l'hanno comprata è stato per i Simpson. Inoltre, se fosse l'ultima stagione, penso che vorrebbero capitalizzare su questo e fare miliardi con la pubblicità".

L'approdo sui servizi di streaming ha sicuramente allungato la vita ai Simpson: "Non direi mai che abbiamo il lavoro assicurato, ma sento che considerando quanti contenuti servono ai servizi di streaming, non ce ne sono mai abbastanza. Se qualcuno si abbuffa di tutta la tua serie in un fine settimana, sei fottuto! Come fai a mantenere inalterato quell'appetito? È una cosa enorme".

Negli ultimi anni la fama dello show è cresciuta anche per via delle numerose previsioni del futuro dei Simpson, come l'invasione della Russia all'Ucraina: "Siamo ancora sul pezzo. È ancora straordinariamente rilevante", ha spiegato Smith. "Le puntate sono grandiose. Ieri abbiamo letto un copione che è fantastico. Era così divertente. E per una sceneggiatura essere così vivace e vivida su Zoom significa che è fottutamente incredibile. E' davvero, davvero fantastico. Non vedo l'ora. E' stata una gioia in tutti i sensi. Dico davvero".