I Simpson: quali sono gli episodi più controversi della serie?

I Simpson sono da più di tre decenni una delle serie più di successo della storia della televisione, e la sua popolarità non si è mai arrestata: questo è anche testimoniato dall'enorme successo della première della stagione 32 de I Simpson. I suoi personaggi ci hanno da sempre divertito con dei momenti tra i più divertenti della TV.

Nonostante il proprio successo, la serie ideata da Matt Groening non è stata esente da polemiche, e abbiamo già trattato delle controversie e delle polemiche più celebri de I Simpson. Oggi, invece, vedremo gli episodi nei quali i protagonisti hanno avuto i comportamenti più discutibili.

Il primo episodio di cui vi vogliamo parlare è il settimo episodio dell'ottava stagione, L'appuntamento di Lisa col teppistello, nel quale scopriamo come Lisa si sia innamorata del bullo più famoso di tutta la scuola elementare di Springfield, Nelson Muntz. L'episodio si pone come una parodia dello stereotipo della brava ragazza che ama e cerca di cambiare il cattivo ragazzo.

Abbiamo assistito a un'altra controversia durante il dodicesimo episodio della sedicesima stagione, Adozione made in Cina (bimba in adozione, marito in prestito), quando vediamo Selma che, desiderosa di adottare una bambina cinese, deve recarsi in Cina e fingere di essere sposata, pena non avere il diritto di poter adottare. Per questo motivo, fingerà di essere sposata con Homer, mentre Marge sarà relegata al ruolo di "babysitter" dei bambini.

La gelosia e l'attaccamento estremo alla propria famiglia ha portato più di un problema a Marge che, nel ventesimo episodio dell'undicesima stagione, Questa pazza pazza pazza pazza Marge, perde la pazienza con Becky, della quale in casa Simpson sembrano essersene innamorati tutti, meno che lei. l'episodio ci ha mostrato atteggiamenti controversi nei confronti del ruolo della donna, sia da parte di Marge, sia da parte di Becky.

Decisamente molto controverso è stato il quindicesimo episodio della diciannovesima stagione, Fuma che ti danza, dove Lisa, iscritta a una scuola di danza classica e avendo scoperto che le altre ragazze per ballare meglio fumano, inizia a fumare anche lei. Una presentazione dissacrante e polemica del difficile mondo del ballo.

Infine, un atteggiamento controverso nuovamente di Marge si può trovare nel terzo episodio della ventiquattresima stagione, Cosa aspettarsi quando si vuole aspettare, nel quale Marge vorrebbe avere a tutti i costi un quarto figlio, nonostante le reticenza di Homer, per poi essere riluttante alla stessa idea quando si rende conto che il marito, che ha donato lo sperma alla Clinica dell'amore di Shelbyville, ha già messo al mondo molti figli.

