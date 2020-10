I Simpson: gli episodi più memorabili dedicati alla giovane Lisa

La ragione della popolarità per oltre trent'anni di una serie come I Simpson, come testimonia il successo di pubblico della première della stagione 32 de I Simpson è dovuta anche alla sua capacità di creare diversi personaggi, ognuno con la propria caratterizzazione, e in grado di prendersi la scena, nel momento del bisogno.

Sulle nostre pagine, abbiamo spesso trattato degli abitanti di Springfield, come quando abbiamo elencato i personaggi più divertenti de I Simpson. Oggi ricorderemo, invece, i migliori episodi che hanno come protagonista Lisa Simpson.

Nel tredicesimo episodio della seconda stagione, Homer contro Lisa e l'ottavo comandamento, veniamo a contatto con una delle tematiche più interessanti, ovvero le divergenze che ci sono tra Lisa e suo padre Homer. Nell'episodio in questione, la giovane Simpson è preoccupata che la sua famiglia possa finire all'inferno per aver rubato la TV via cavo. Una serie di gag divertenti porteranno Lisa ad avere la meglio, e ottenere che il padre decida di fare la cosa giusta.

Un'altra delle tematiche fondamentali intorno al personaggio di Lisa è il suo credere fortemente nei valori femministi, e nell'ergersi come bandiera per i diritti delle donne. Nel quattordicesimo episodio della quinta stagione, Lisa contro Malibu Stacy, che vede la Simpson preoccupata riguardo al messaggio che la nuova bambola parlante di Malibu Stacy trasmette. Lisa combatterà per dare un'immagine più edificante della figura femminile e, sebbene in piccola parte, riuscirà nel suo intento.

Uno degli episodi più premiati della storia de I Simpson è il diciannovesimo episodio della sesta stagione, Il matrimonio di Lisa, in grado addirittura di ottenere un Emmy. In questo episodio, scopriamo che un'indovina ha svelato a Lisa il suo futuro, e che sarà destinata a sposare un uomo inglese di nome Hugh Parkfield. Tuttavia, a causa delle divergenze tra la ragazza e il suo futuro marito, Lisa decide di annullare il matrimonio.

Il quindicesimo episodio della quarta stagione, Io amo Lisa, ci mostra la ragazzina Simpson provare pietà per il suo compagno di scuola Ralph, che non ha ricevuto nessun biglietto di San Valentino e che, suo malgrado, finirà per entrare in una relazione da lei non voluta proprio con il figlio del commissario Winchester. Dopo averlo umiliato in televisione, a causa dell'esasperazione, Lisa se ne pentirà e proporrà a Ralph di rimanere amici. Una delle più apprezzate puntate della serie.

Il diciannovesimo episodio della seconda stagione, Il supplente di Lisa, verrà ricordato per tanti motivi: innanzitutto, perché ha visto, nella versione originale, nientemeno che Dustin Hoffman a dare la voce al supplente di Lisa, ma anche perché lo ricordiamo come uno degli episodi più intensi per la piccola Simpson, che si prende una cotta proprio per il signor Bergstrom, il supplente, e incrina i rapporti tra Lisa e suo papà Homer, che verrà anche insultato dalla giovane. I due, fortunatamente, faranno pace, ma è innegabile che per Lisa sia stato un momento formativo senza precedenti.

