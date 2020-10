I Simpson: gli episodi più spaventosi della serie!

Halloween si avvicina, e lo show animato de I Simpson ci ha sempre regalato degli speciali dedicati, terrificanti ed esilaranti allo stesso tempo. Da più di trent'anni, ormai, la serie si è imposta come una delle più popolari della storia della televisione, come testimonia il grande successo della première della stagione 32 de I Simpson.

Oggi siamo qui per ricordare quali sono i migliori e più spaventosi speciali dedicati alla festa dei morti targati Simpson!

Il primo che vogliamo citare è La paura fa novanta IV, il sesto episodio della quinta stagione. Una delle puntate antologiche della serie, Homer che vende la sua anima al diavolo, che ha l'aspetto di Ned Flanders, rimarrà nella storia dello show, così come il bellissimo spezzone di Terrore a cinque piedi e mezzo, che sarebbero un po' più di due metri, nel quale Bart cerca di sventare la propria morte.

Un altro brillante capitolo della serie di speciali è La paura fa novanta III, il quinto episodio della quarta stagione. La puntata consta tre racconti iconici, tra cui lo spaventoso Clown senza pietà, nel quale vediamo una bambola malvagia di Krusty tormentare Lisa e il resto della famiglia, King Homer, versione Simpson del classico King Kong e, soprattutto, Digitare "Z" per Zombi, classico intramontabile nella serie quantomai precursore dei nostri tempi nei quali l'apocalisse zombie è uno dei generi più sfruttati da cinema e televisione. Iconico il momento in cui Homer spara a zombie Flanders, per poi dire a Bart: "era solo uno zombie?"

La paura fa novanta VI, il sesto episodio della settima stagione, verrà ricordato soprattutto per il suo terzo racconto, Homer³, nel quale Homer viene catapultato nella terza dimensione, nella quale assistiamo a tutti i disegni realizzati in computer grafica (era il 1995!). Iconico è anche lo spezzone Incubo a Evergreen Terrace, citazione alla saga horror cult di Nightmare.

Impossibile non menzionare La paura fa novanta V, dove assistiamo a un'altra citazione a un capolavoro del cinema dell'orrore. Nel racconto The Shinning, parodia del film The Shining di Stanley Kubrick, ci troviamo di fronte a un Homer in preda alla follia, cita magistralmente il personaggio interpretato da Jack Nicholson e il ruolo che l'ha consacrato nella storia.

Infine, La paura fa novanta VII, il primo episodio dell'ottava stagione, verrà ricordato per l'apparizione di Hugo, lo spaventoso gemello siamese di Bart, segregato in soffitta perché troppo malvagio e, soprattutto, per il meraviglioso segmento Cittadino Kang, parodia di un altro capostipite del cinema come Quarto potere, e che si presenta come una terrificante parodia delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti nel 1996, il cui risultato farà diventare l'alieno Kang imperatore della Terra.

In attesa di scoprire il prossimo La paura fa novanta, che uscirà come episodio della trentaduesima stagione negli Stati Uniti il prossimo 18 ottobre, qui potrete trovare i nostri top e i flop della stagione 31 de I Simpson.