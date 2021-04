I Simpson, l'episodio più visto di sempre è davvero vecchio: scopritelo

I Simpson è uno degli spettacoli televisivi più longevi di tutti i tempi e ci ha regalato episodi davvero indimenticabili come Marge contro la Monorotaia, Il quartetto vocale di Homer e Il promontorio della paura, ma un episodio in particolare delle 32 stagioni totali è il più visto.

Gli innumerevoli episodi fantastici che abbiamo ottenuto nel corso degli anni hanno reso I Simpson uno degli spettacoli più divertenti di tutti i tempi e il rinnovo per la 33 e 34 stagione porterà il conto a 757, sicuramente sapranno regalarci altre perle.

Ma oggi vogliamo parlarvi dell’episodio otto della seconda stagione andato in onda nel 1990 intitolato Bart lo spericolato (Bart the Daredevil in lingua originale), questo è un episodio che ha cambiato tutto ed è anche il preferito del creatore della serie, Matt Groening.



L'episodio si concentra su Bart che vede il suo eroe, il Capitano Lance Murdoch, eseguire pazze acrobazie e nel tentativo di emularlo decide di saltare la gola di Springfield sul suo skateboard.

Tutti cercano di dissuaderlo, prima sua sorella Lisa e poi Homer con un discorso che è rimasto tra i più belli della loro relazione, ma Bart è deciso e va nella gola. Viene fermato all'ultimo secondo da Homer che decide di saltare lui stesso per mostrare a Bart come ci si sente nel vedere un membro della famiglia che rischia inutilmente la propria vita.

Spaventato da questa prospettiva Bart rinuncia ma Homer si ritrova sullo skateboard e scivola sulla rampa spiccando il volo per alcuni secondi prima di precipitare rovinosamente. È in questo momento che vediamo una delle scene più divertenti: Homer viene messo in un'ambulanza che alla fine si schianta contro un albero, mandando Homer di nuovo giù per la gola allo stesso modo, con gli stessi suoni dolorosi.

Questa combinazione di assurdità e ripetizione sembrava qualcosa di completamente nuovo e si sarebbe rivelata una delle firme dello spettacolo. Questo episodio è stato ancora una volta citato nel film I Simpson del 2007, nella scena in cui Bart e Homer saltano sopra la gola di Springfield su una motocicletta e quando atterrano dall'altra parte, l'ambulanza di questo famoso episodio può essere vista sullo sfondo ancora bloccata contro l’albero.



