I Simpson: l'episodio di Halloween si mostra in un trailer, tra Toy Story e trovate horror

Che Halloween sarebbe senza la folle puntata de I Simpson a tema horror? Anche quest'anno gli autori hanno messo in scena qualche idea che potrebbe competere tranquillamente con i migliori episodi di Grattachecca & Fichetto.

Sappiamo già che sarà presente una parodia di Toy Story e di Into the Spider Verse, e nel breve teaser pubblicato su Twitter possiamo avere un piccolo assaggio di ciò che ci aspetta. È Ned Flanders ad annunciare il trentunesimo appuntamento con La Paura Fa Novanta: "Felice Halloweeno, vicinino!", e poco dopo appaiono scenari apocalittici e orrorifici, tra cui la cabina elettorale americana.

Homer dovrà fare i conti con le elezioni, mentre sarà il segmento dedicato a Bart e Lisa a riproporre in salsa parodica il mondo Pixar, con uno stile che non può che ricordare Toy Story. Se speravate di accaparrarvi un dolcetto di Halloween resterete a bocca asciutta, visto che come al solito Homer se li è pappati tutti sul posto di lavoro.

La Paura Fa Novanta (Treehouse of Horror in inglese) è diventato un must per gli amanti della serie ideata da Matt Groening, grazie a scene splatter, assurde e spaventose, che non rinunciano mai all' intento dissacrante alla base del cartone animato.

In America sta andando in onda la trentaduesima stagione, mentre Italia 1 sta trasmettendo in prima visione gli episodi della stagione 31, per cui dovremo attendere ancora qualche tempo prima di vedere l'episodio in questione.