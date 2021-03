I Simpson, esiste una versione araba differente dall'originale: scoprite i Shamshoon!

I Simpsons hanno debuttato negli USA su Fox il 17 dicembre 1989 e nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe diventata la sitcom più longeva della tv con le sue attuali 32 stagioni. Ma ciò che molti non sanno è che nel 2005 I Simpson hanno ottenuto una versione “culturalmente modificata” e doppiata in arabo intitolata Al-Shamshoon.

Il primo episodio di Al Shamshoon è andato in onda il 4 ottobre 2005 su MBC, la prima stazione televisiva satellitare araba indipendente, la prima notte del mese sacro del Ramadan.



Per introdurre un nuovo programma televisivo occidentale in Medio Oriente, i nomi dovevano essere cambiati per cui Homer Simpson divenne Omar Shamshoon, sposato con Mona Shamshoon, originariamente chiamata Marge.



Vivevano a Rabeaa (che in arabo significa primavera) invece che a Springfield, con la figlia Bessa (Lisa) e il figlio Badr (Bart). Il capo della centrale nucleare Mr. Burns era Mahrooey Bey, mentre il suo aiutante Smithers ora rispondeva al nome di Salmawy.



Gli showrunner hanno scartato le prime tre stagioni dello spettacolo, iniziando le loro selezioni dalla quarta stagione, scegliendo gli episodi che avrebbero arabizzato, l'episodio "Homer the Heretic" non è stato mai preso in considerazione. Homer infatti aveva smesso di andare in chiesa e aveva fondato una sua religione.



I Simpson nella loro versione originale, seguivano il cristianesimo come fede, chi più e chi meno. Ovviamente anche questa cosa è stata adattata per una facile introduzione in un paese a maggioranza musulmana, quindi la famiglia Al Shamshoon seguiva l'Islam.

Ciò ha portato a diversi cambiamenti, per evitare di offendere il pubblico la birra Duff era stata trasformata in soda o drink analcolici e tutte le scene alla Taverna di Boe furono tagliate.

Nessuno consumava carne di maiale: Omar mangiava salsicce di manzo egiziane invece di hot dog e le ciambelle sono state sostituite dai biscotti arabi "kahk”.

Al Jean, il co-showrunner de I Simpson pensava che il personaggio di Homer fosse stato snaturato e ha dichiarato a ABC News: "Se Homer non beve e non mangia bacon e generalmente si comporta come un maiale, che immagino sia anche contro l'Islam, allora non è Homer".

I personaggi appartenenti ad altre religioni, ebrei (Krusty) cristiani (i Flanders e il reverendo Lovejoy) e indù (Apu, proprietario di Kwik-E-Mart e la sua famiglia) erano sempre presenti ma la versione arabizzata ha rimosso o modificato ogni riferimento a una qualsiasi di queste fedi.



La rete si era anche assicurata i migliori doppiatori egiziani per prestare le loro voci ai personaggi, Mohamed Henedy era la voce di Omar Shamshoon e Hanan Turk ha prestato la sua voce a Badr Shamshoon.



Alcune cose però sono rimaste invariate, come la famosa esclamazione di Homer: “D’Oh!” e i riferimenti alla cultura pop americana.



Inizialmente la rete aveva ordinato 52 episodi ma la serie è stata cancellata dopo 34 episodi, probabilmente perché non è mai riuscita a tradurre fino in fondo l’umorismo dissacrante e impertinente dell’originale o forse perché la maggior parte del pubblico considerava i cartoni animati qualcosa riservato esclusivamente ai bambini.



Lo show originale invece continua ad avere un grande successo, I Simpson sono stati rinnovati per due stagioni il che porterà il conto a 34 stagioni totali e presto vedremo anche un episodio de I Simpson con JJ Abrams.