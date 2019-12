I Simpson festeggeranno i 30 anni con la maratona più lunga della storia

Trent'anni sono un traguardo non da poco, a maggior ragione per uno show televisivo che, inizialmente, sembrava non avere poi tutte queste speranze di riscuotere un successo del genere: I Simpson, però, ormai ne hanno fatta di strada e si apprestano a festeggiare nel migliore dei modi.

Il prossimo 17 dicembre ricorrerà infatti il trentesimo anniversario della prima messa in onda del primo episodio della serie ideata da Matt Groening, ed FXX ha già pensato ad una programmazione tutta dedicata al grande evento.

Tra il 17 e il 18 dicembre andranno infatti in onda senza interruzioni i 661 episodi delle prime trenta stagioni de I Simpson, incluso il film del 2007. La maratona in questione fisserà quindi un nuovo record di durata per una maratona televisiva, detenuto finora proprio da Homer e famiglia!

Nel 2016, infatti, sempre su FXX andarono in onda i primi 600 episodi dello show: da allora, ovviamente, è passato un po' di tempo e il numero degli episodi è cresciuto, per cui il trentennale sembra essere decisamente l'occasione giusta per alzare ulteriormente l'asticella.

Nessuna chiusura a breve per I Simpson, intanto: lo showrunner della serie ha recentemente smentito le insistenti voci a riguardo. I Simpson sono inoltre disponibili su Disney+, senza però l'episodio con Michael Jackson.