I Simpson: un filmato della serie mostra la fine del 2020

Mentre aspettiamo l'arrivo della stagione 31 de I Simpson, vi segnaliamo questo divertente video preso da una puntata de I Simpson che secondo i fan sarà il modo in cui si concluderà il capodanno del 2020.

Un commento che si sente dire spesso tra gli appassionti del cartone animato nato dalla mente di Matt Groening è che la serie sia riuscita a prevedere molti degli eventi degli ultimi anni. Per questo in molti hanno iniziato a condividere video delle puntate della serie, facendo le loro previsioni per il futuro. Una di queste clip è presente nella pagina di Reddit dedicata a I Simpson, intitolata "Finirà mai questo anno orribile?" e che ci mostra la cittadina americana alle prese con il countdown di capodanno.

Potete vedere il filmato in calce alla notizia, preso dall'episodio "I guai da un trilione di dollari" andato in onda durante la nona stagione, in cui la famosa palla che segue il conto alla rovescia di fine anno si blocca a qualche secondo dalla fine, a questo punto interviene subito il commissario Winchester, che decide di sparare un colpo di pistola per risolvere la questione.

Se siete grandi appassionati del cartone presente nel catalogo di Disney+, siamo sicuri che sarete interessati a queste curiosità su I Simpson.