I Simpson: Funko lancia la nuova figurina Homer Muumuu

Nella nuova figurina Pop! di Funko troviamo lo storico capofamiglia dei Simpson in una mise nuova e sicuramente comodissima da indossare in casa, già vista nell'episodio King-Size Homer.

Homer Muumuu fa parte di una nuova linea esclusiva dedicata ai Simpson lanciata da Funko e ci mostra il marito di Marge con indosso il tipico vestito hawaiano. Nella descrizione ufficiale leggiamo: "Homer può non avere molte ambizioni, ma una di queste è sicuramente quella di lavorare comodamente da casa in un muumuu! Aggiungi questa figurina tratta dall'episodio King-Size Homer alla tua collezione!"

Homer Muumuu, dicevamo, non è l'unica figurina a tema Simpson appena rilasciata da Funko: della stessa serie troviamo infatti Homer Uomo Radioattivo, Bart nei panni di Bartman, Maggie, Nonno Abraham, Moe e Mr. Burns. Il costo è di 12,50 dollari e si prevede un tutto esaurito entro questa settimana, dopodiché toccherà probabilmente sottostare ai prezzi gonfiati proposti su Ebay.

I Simpson, comunque, sono stati rinnovati pochi mesi fa per le stagioni 31 e 32, nonostante i dati parlino di ascolti e gradimento in calo rispetto alle stagioni precedenti. La serie è inoltre stata al centro delle polemiche per l'episodio con Michael Jackson, rimosso dopo l'uscita del documentario Leaving Neverland nel quale la defunta popstar veniva nuovamente accusata di pedofilia: Al Jean ha poi spiegato i motivi della decisione.