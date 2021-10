I Simpson: nei nuovi Funko Pop i personaggi vengono... dall'Antica Roma!

I Simpson sono tornati con un episodio musical. Arrivata alla 33esima stagione, la storica serie non si ferma, e anche il merchandising continua a tirare fuori novità che fanno sorridere i fan. Dopo i Funko Pop di Halloween, l'azienda ha deciso di concentrarsi sui Simpson, in particolare sull'episodio 686, "I, Carumbus".

Nell'episodio scelto, i Simpson visitano una mostra al museo basata sull'Antica Roma, dove ascoltano un racconto su Obeseus the Wide da un curatore. Qui, i Simpson assumono il ruolo di personaggi della storia: Homer diventa Obeseus, Bart interpreta Bartigula, Lisa è Lisandra, Marge è Marjora e Mr. Burns diventa l'imperatore Montimus.

I Funko Pop in arrivo si basano proprio su questi personaggi. Potete dare un'occhiata nella foto pubblicata in fondo all'articolo. L'esclusiva unica di questa uscita è Buff Homer, che sarà possibile preordinare soltanto su Amazon... finché c'è. Tutti gli altri, invece, possono essere preordinati sin da subito su Entertainment Earth e ancora una volta su Amazon.

Nel frattempo, si parla anche del Funko Pop dei Simpson che tutti stavano aspettando: Stupid Sexy Flanders. Quest'ultimo è uscito come esclusiva del Comic-Con 2021 di New York un paio di settimane fa, ma bisognerà ancora aspettare per il futuro. Intanto diamo un occhio ai Simpson nell'Antica Roma: cosa ve ne pare?