I Simpson, Google dedica a Skinner: un fantastico easter egg: scopriamolo insieme

Non è certamente la prima volta che Google dedicata alla cultura popolare degli omaggi nascosti all'interno del motore di ricerca, ma è abbastanza recente uno decisamente ben nascosto relativo ai Simpson, la lunga serie animata Fox (ora Disney) creata da Matt Groening, e per la precisione al Preside Skinner.

Mentre I Simpson si godono la fine della 31° stagione, già rinnovati per una 32° attualmente in lavorazione, Google ha pensato bene di ideare una caccia al tesoro davvero subdola. Per ammirare l'easter egg dedicato a Skinner, bisogna entrare su Google e scrivere nel motore di ricerca "Personaggi dei Simpson".



La ricerca aprirà una pagina con una lunga lista di residente di Springfield, tra i quali c'è ovviamente il Preside Seymour Skinner. Sotto ogni personaggio c'è poi il nome dell'attore che presta la propria voce in lingua originale, e sotto al Preside Skinner compare il nome di Martin Sheen. L'idea viene dal famigerato episodio della nona stagione, "The Princiapal and the Pauper", andato in onda ormai nel lontano 1997.



Nell'episodio veniva rivelato a tutti che lo Skinner conosciuto da tutti è in verità un uomo chiamato Armin Tamzarian, che aveva assunto l'identità del suo amico Seymour Skinner dopo aver creduto che fosse morto durante la Guerra del Vietnam. Il vero Seymour Skinner, doppiato appunto da Sheen, si rivelava però essere ancora vivo.



Tornato in città, chiedeva indietro la propria vita, con Tamzarian che abbandonava per un po' Spriengfield, almeno fino a quando gli abitanti della città si rendono conto di odiare il vero Skinner e di rivolere indietro Armin. Alla fine ritorna e il giudica sentenzia che nessuno dovrà mai menzionare quanto accaduto, così da lasciarlo cadere nel dimenticatoio.



L'easter egg si riferisce proprio a questo episodio.



Vi lasciamo ai Top e Flop della 31° stagione de I Simpson.