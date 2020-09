I Simpson: Grande successo di pubblico per la premiere della stagione 32

Dopo aver ricordato le numerose controversie de I Simpson, vi segnaliamo le ultime novità sulla stagione numero 32 della longeva serie di Matt Groening, che ha recentemente fatto il suo debutto sui canali di Fox.

Subito dopo le partite della NFL infatti è andata in onda la prima puntata della nuova stagione, intitolata "Undercover Burns". I rating condivisi per l'episodio ci confermano l'ottimo stato di salute dello show, che continua ad essere il cartone animato più di successo: nel gruppo di età compresa tra i 18 e i 49 anni infatti la nuova stagione ha ricevuto un rating di 2.0, mentre è stata seguita da 5,5 milioni di spettatori. Si tratta di un aumento rispetto alla premiere della stagione 31, che era stata vista soltanto da 2,3 milioni di utenti. Anche le altre serie animate prodotte dalla Fox hanno raggiunto un discreto successo, Bob's Burger infatti ha ricevuto un rating di 0.7 nella fascia 18-49 ed è stato seguito da 1,8 milioni di telespettatori.

Come vi avevamo già anticipato, si è unito un nuovo doppiatore al cast de I Simpson: durante la nuova puntata infatti ha fatto il suo debutto Alex Désert, che sarà la voce dello storico personaggio di Carl Carson. Per ora non è ancora stato annunciato quando la stagione 32 farà il suo debutto su Disney+.