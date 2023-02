I Simpson, Hank Azaria parla delle 'premonizioni' della serie: 'Non capitano così spesso'

Ogni volta che nel mondo si verifica un evento che è stato "predetto" dai Simpson milioni di persone iniziano a pensare che i creatori della serie abbiano un superpotere di qualche tipo. Hank Azaria voce di diversi personaggi della serie a parlato di quanto la tendenza sia meno frequente di quanto si pensi.

Il discorso, secondo lui, parte dal fatto che I Simpson hanno come obiettivo principale prendere in giro la società, fare satira ed estremizzare dei comportamenti che fanno già parte della quotidianità americana. Quindi, vedere quanto alcuni di questi si realizzino sul serio, non fa altro che mostrare il modo in cui la situazione sta man mano degenerando sempre di più. Uno dei casi più eclatanti in cui i Simpson hanno "predetto" il futuro ha riguardato l'elezione di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti nel 2016.

Già la rimozione di un episodio dei Simpson sui campi di lavoro in Cina, fa capire quanto la serie sia sempre stata fortemente politica e capace, con la sua satira, di inimicarsi moltissime persone. Azaria ha preso come esempio proprio l'elezione di Trump. "Beh, quella di Trump è stata piuttosto bizzarra. Le persone si sono entusiaste di questo, ma siamo una satira sociale che spesso guarda dal punto di vista del 'se continuiamo così ecco cosa succederà'" ha spiegato l'attore. "E lo show ha fatto 7.482 previsioni e 12 se ne sono avverate, quindi il tasso non è particolarmente alto".

In un episodio abbastanza recente I Simpson hanno incontrato Andrea Bocelli, risultando uno dei primi artisti italiani ad essere coinvolti nella serie.