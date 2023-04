I Simpson, Hank Azaria 'spaventato' all'idea di apparire nel documentario su Apu

Era l'ottobre 2018 quando si vociferava che Apu avrebbe potuto essere eliminato da I Simpson, e Hank Azaria, in un recente intervento, ha espresso tutto il proprio rammarico per aver interpretato il personaggio dallo stereotipato accento indiano.

In particolare, il timore più grande riguardava la possibilità di apparire in The Problem With Apu, documentario del 2017 in cui il comico Harry Kondabolu denunciava tutti i problemi di rappresentazione. "Ero come impazzito" ha dichiarato Azaria. "Non so se mi sarei sentito al sicuro a svolgere la conversazione in privato; figuriamoci a girarla, a registrarla". Tuttavia, si è sentito "grato per essere stato trascinato nel dibattito", poiché "attraverso il mio ruolo di Apu e tutto ciò che ne è derivato nello scenario hoolywoodiano... ho contribuito a creare uno stereotipo emarginante e disumanizzante".

Apu Nahasapeemapetilon, abbreviato in Apu, è il ventottenne gestore indiano del Jet Market di Springfield, dove ha iniziato a lavorare per ripagare il prestito studentesco. La sua prima apparizione figura in La testa parlante. Dopo le accuse, la serie ha provato a rispondere in una puntata della ventinovesima stagione (Nessuna buona lettura rimane impunita), ma il tentativo è stato criticato. Era il gennaio 2020 quando Hank Azaria dichiarò che non avrebbe mai più doppiato il personaggio.

E voi cosa ne pensate? Il personaggio costituisce uno stereotipo razzista, o il dibattito al riguardo ha avuto una risonanza eccessiva? Di certo, ad avere le idee molto chiare è South Park, che ha ironizzato sulla questione di Apu nell'episodio The Problem With a Poo – un chiaro riferimento al documentario di Kondabolu.