I Simpson, Hank Azaria: 'Vorrei chiedere scusa ad ogni indiano per il mio Apu'

Hank Azaria è stato a lungo la voce di Apu ne I Simpson, prima di rinunciare a questo ruolo per via di controversie razziali. Nel corso di una recente intervista però, l'attore ha deciso di scusarsi pubblicamente con tutti i telespettatori, in quanto la sua interpretazione avrebbe contribuito al cosiddetto "razzismo strutturale".

Azaria, molto provato dalla discussione, ha precisato non solo che avrebbe dovuto lasciare il ruolo di Apu molti anni fa, ma ha anche aggiunto che se ne avesse l'opportunità si scuserebbe con ogni indiano per il danno loro provocato

"Ho avuto questo incontro con il destino per circa 31 anni. Una parte di me sente di aver bisogno di andare a incontrare ogni singola persona di origine indiana in questa nazione e chiedere scusa di persona e alle volte lo faccio quando ne ho occasione".

L'attore si è poi rivolto ad una delle persone presenti in studio di origini indiana e ha detto: "So che non me lo hai chiesto, ma è importante. Ti chiedo scusa per aver avuto una parte nel creare una caricatura insensibile".

Hank sostiene inoltre che anche altre serie animate dovrebbero seguire la scelta compiuta da I Simpson, che tra l'altro ha cambiato anche il doppiatore del Dottor Hibbert:

"Se si tratta di un personaggio indiano, latinoamericano o nero, per favore scegliete persone appartenenti a queste comunità per dare voce al personaggio: è più autentico, porteranno la propria esperienza al ruolo e non toglieranno dei lavori alle persone che non ne hanno abbastanza".

