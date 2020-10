Dai Simpson ad Hannah Montana: ecco la programmazione di Disney+ per Halloween

Ottobre è il mese di Halloween, e le prime fredde serate autunnali sembrano fatte apposta per le maratone di serie tv e film, in questo periodo rigorosamente a tema horror. Anche Disney+ propone un'ampia scelta di titoli in streaming, che vanno da alcuni classici del cinema alle serie animate per tutte le età.

La piattaforma streaming ha inserito ben cinque nuovi elenchi sulla sua home page. Si va dai film ai cortometraggi e gli speciali, passando per gli episodi di Halloween delle varie serie Disney Channel (come Hannah Montana, Kim Possible e Lizzie McGuire) e Disney Junior (Mickey Mouse Club House, Muppet Babies).

Discorso a parte meritano I Simpson: delle 30 stagioni presenti sul catalogo Disney+ (a cui si aggiunge proprio in questi giorni la trentunesima), ben 29 hanno un episodio speciale della serie Treehouse of Horror (in italiano La Paura fa 90), che sono stati raggruppati in un unico elenco. Si potranno quindi rivedere uno dopo l'altro tutti gli episodi di Halloween, in cui spesso Bart, Homer e gli altri si rifanno in chiave parodistica a celebri film, libri o serie tv.

Per gli appassionati di cinema, invece, c'è soltanto l'imbarazzo della scelta: da Hocus Pocus, che presto avrà un sequel su Disney+, a Frankenweenie, da Nightmare before Christmas a Invito a cena con vampiro, ce n'è davvero per tutti i gusti.

