I Simpson: Homer al centro di uno dei segreti più controversi della serie

Mentre i fan sono impegnati a gustarsi il nuovo cortometraggio Simpson Playdate With Destiny, abbiamo deciso di tornare indietro nel tempo per provare a far chiarezza su di un particolare episodio con protagonisti Homer e il signor Burns.

Un appassionato della serie potrebbe infatti aver svelato qualcosa di davvero interessante concentrandosi, a distanza di anni, sulla puntata in cui qualcuno spara a Mr. Burns. Del resto, I Simpson è una serie nata più di trent'anni fa e nella sua lunga vita ha avuto modo di scherzare su tantissimi generi diversi, tra cui anche la spy story e i racconti gialli.

Questa volta al centro del mistero ci sono gli autori stessi che, con la loro imprevidibilità, potrebbero aver contribuito a creare qualcosa di sorprendente. Vi consigliamo quindi di guardare il video sul canale You Tube di Everyeye Plus (lo trovate anche in alto, basta premere play) e di provare a dire la vostra al riguardo, e chissà che in futuro non arrivi lo stesso Matt Groening, genio creativo dietro ai personaggi di Spriengfield, a confermare o a smentire il tutto.

Per ripercorrere la storia della serie vi consigliamo il nostro speciale sui 31 anni de I Simpson. Se invece avete in previsione un rewatch su Disney+ ma non avete migliaia di ore a disposizione, vi suggeriamo i migliori episodi de I Simpson.