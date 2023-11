I Simpson, Homer continuerà a strangolare Bart! 'Non c'è nulla da temere'

Homer che strangola Bart è tra le immagini più iconiche de I Simpson. Ma i tempi sono cambiati come dice lo stesso padre di famiglia e da fan, a ben riflettere, questa scena è lontana dal piccolo schermo da un po' ( l'ultima volta è successo nella stagione 31). Che ci sia davvero aria di cambiamento nella serie di Matt Groening?

La risposta è no: sebbene I Simpson avessero svelato nell'episodio 3 della stagione 35, McMansion & Wife il motivo per il quale Homer non strangola più Bart il fandom non avrebbe dovuto "fidarsi troppo". Il co-creatore dello show, infatti, ha smentito questa nuova dinamica: “Niente viene addomesticato. Niente, niente, niente - ha detto James L. Brooks a People - Continuerà a essere strangolato se vuoi usare quel termine terribile per questo. Continuerà ad essere amato da suo padre in un modo specifico".

Se non vi siete mai accorti che è da parecchio tempo che Homer non strozza più Bart vuol dire che la gag, seppur iconica, non rappresenta il fulcro dei Simpson che sono cresciuti e si sono evoluti parecchio negli ultimi anni senza mai tradire l'intento parodistico e lontano dal politically correct.

A sostegno delle parole di Brooks, il profilo ufficiale dello show ha twittato proprio un'immagine in cui Homer strangola Bart e un balloon che fa riferimento ai titoli clickbait che hanno affollato i giornali con la didascalia che recita: "Homer Simpson non era disponibile per un commento poiché era impegnato a strangolare Bart".

Niente paura: Homer non cambierà mai come testimonia il trailer della stagione 35 dei Simpson!