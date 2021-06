I Simpson, Homer intervista Conan O'Brien che chiude il suo show: ecco il video

Il terzo talk show di Conan O'Brien, Conan, si concluderà questa notte ma prima dei saluti, il noto presentatore è stato raggiunto da... Homer Simpson, un vecchio amico che l'ha intervistato in occasione della sua uscita di scena dallo show condotto da decenni. Dal 1991 al 1993 O'Brien è stato uno degli sceneggiatori de I Simpson.

Proprio a Conan O'Brien è attribuita la scrittura di uno dei migliori episodi de I Simpson: si tratta di 'Marge contro la monorotaia', puntata presente nella quarta stagione dello show.

E in occasione del suo saluto allo show, gli autori de I Simpson hanno pensato bene di organizzare un'intervista di Homer a Conan che potete vedere nel video pubblicato insieme alla news.

Homer Simpson intervistatore dopo aver cambiato tanti lavori nel corso della sua storia nella longeva serie animata.



L'autore Josh Weinstein ha condiviso un aneddoto sul giorno in cui ha saputo che O'Brien avrebbe lasciato I Simpson per prendere il posto di David Letterman al Late Night.

"Chiunque abbia lavorato con Conan sapeva che un giorno avrebbe avuto il suo show. Eravamo ad un tavolo di lettura de I Simpson quando Conan è uscito per rispondere ad una chiamata. Dopo la lettura, Bill Oakley e io siamo andati nel suo ufficio. Conan si stava riposando sul divano:'Ho avuto il lavoro' ha detto".

Bill Oakley è intervenuto confermando che O'Brien era sdraiato ma sul pavimento e non sul divano.

Il talk show Conan è stato lanciato l'8 novembre 2010 e ha visto O'Brien affiancato dal suo vecchio amico Andy Richter. Ora il popolare presentatore passerà a condurre un varietà su HBO Max.



Ma quando finirà invece I Simpson? Ne ha parlato di recente il produttore Mark Reiss.