I Simpson: Homer scatena l'apocalisse dimenticandosi di votare nello speciale di Halloween

Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America si terranno il prossimo 3 novembre 2020 e l’episodio speciale annuale di Halloween della serie di Matt Groening, I Simposns, dimostra che ogni voto conta davvero nelle elezioni, anche quello esercitato all’ultimo secondo.

Nel video di apertura del cartone animato della Fox "Treehouse of Horror XXXI", che va in onda domenica (il giorno dopo Halloween), tutta Springfield si sta dirigendo alle urne. Homer però non sa decidere per chi votare per l’elezione a Presidente (sebbene voti felicemente per Amazon Alexa come governatore). Ma poi arriva Lisa e ricorda a lui e agli spettatori tutte le cose orribili degli ultimi quattro anni, con tanto di pergamena di alcune delle cose reali che Donald Trump ha detto o fatto come Presidente.

Dopo averci pensato un po' su, Homer fa la sua scelta (invisibile agli spettatori) prima che venga rivelato che, in realtà, Homer stava solo sognando di votare e ha dormito accidentalmente durante il giorno delle elezioni. Quando chiede a Marge: "Quanto può essere grave?" ci spostiamo in avanti al giorno dell’insediamento del Presidente Degli Stati Uniti D’America e, sì, è l'apocalisse che ogni sostenitore di Biden temeva.



Lisa Simpson è la bussola morale della serie ecco gli episodi più memorabili dedicata alla secondogenita di casa Simpsons mentre Matt Groening ha fatto il botto su Instagram con la Trumpy's Rhapsody in vista delle elezioni americane.