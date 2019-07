I Simpson: Homer va all'università, negli episodi in onda su Italia 1

I Simpson tornano anche questa settimana all'interno del palinsesto televisivo di Italia 1, con la messa in onda dei primi episodi della quinta stagione. Tra i momenti migliori di cui si renderà protagonista la famiglia gialla più famosa della televisione, potremo rivedere Homer all'università e Marge in fuga sulla falsariga del film Thelma & Louise.

Sono stati giorni ricchi di avvenimenti per i fan della storica serie animata americana. Dopo la conferma arrivata direttamente da Matt Groening sul nuovo film de I Simpson, è arrivata anche la triste notizia della scomparsa di Russi Taylor, apprezzata e celebre doppiatrice che ha prestato la propria voce anche al personaggio di Martin Prince.

Se siete interessati potete dare uno sguardo insieme a noi ad alcuni degli episodi trasmessi durante questa settimana, analizzando da vicino alcuni aspetti che hanno reso iconica la serie.

Homer va all'università, ep. 02 - st. 05. Giovedì 1 agosto, 13:43.

Uno degli episodi ricordato con maggiore affetto da parte dei fan. Homer si ritrova costretto a frequentare l'Università dopo alcuni test negativi alla centrale nucleare. Qui, fa la conoscenza di tre studenti con cui stringe amicizia e a cui insegna i peggiori scherzi.

Marge in fuga, ep. 03 - st. 05. Giovedì 1 agosto, 14:27.

Marge e Homer hanno una discussione perché quest'ultimo non è riuscito a presentarsi a un appuntamento a causa di un problema alla centrale nucleare. Così Marge decide di uscire con la sua nuova amica Ruth, e insieme vivranno un'esperienza di fuga in perfetto stile Thelma & Louise.

La paura fa novanta 4, ep. 4 - st. 5. Venerdì 2 agosto, 13:43.

In questo episodio speciale di Halloween sono presenti tre racconti. Nel primo, Il diavolo e Homer Simpson, Homer vende la propria anima al diavolo, interpretato da Ned Flanders, in cambio di una ciambella. In Terrore a cinque piedi e mezzo il giovane Bart viene perseguitato da un gremlin che lo segue fin dallo scuolabus, ma nessuno sembra dare retta agli avvertimenti del ragazzo. L'ultimo racconto, Dracula di Bart Simpson, è ispirato al film Dracula di Bram Stoker del 1992, e vede la famiglia Simpson andare in Pennsylvania invitati dal signor Burns, che si scopre essere in realtà un vampiro.

Il fanciullo interiore di Bart, ep. 5 - st. 5. Venerdì 2 agosto, 14:28.

Homer litiga con Marge a causa di un trampolino che ha messo in pericola la vita di alcuni bambini. Così Homer inizia a criticare Marge dicendo che non è una persona in grado di divertirsi. Dopo una visita dalle sue sorelle, la donna decide di ricorrere a una terapia che risolverà i problemi della coppia ma avrà particolari conseguenze sulla vita di Bart.

Cosa ne pensate di questi episodi trasmessi su Italia 1? Diteci cosa ne pensate qui sotto nei commenti.