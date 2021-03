I Simpson: Il doppiatore di Hank Scorpio ritorna in una puntata della stagione 32

Dopo l'annuncio del rinnovo per altre 2 stagioni de I Simpson, è stata anche condivisa una breve clip incentrata sul ritorno di Albert Brooks, doppiatore di molti personaggi storici apparsi nelle puntate precedenti dello show di Matt Groening.

Per vedere il filmato dovrete solo seguire il link alla fonte della notizia. Scopriamo quindi che durante l'episodio numero 698, intitolato "Yokel Hero", sarà di nuovo presente nel cast di doppiatori Albert Brooks, nella parte di un manager senza nome della United Parasites Management Company che cercherà di far firmare un contratto a Cletus, personaggio che ha stupito tutti gli abitanti di Springfield per le sue doti canore. Il produttore esecutivo Al Jean ha discusso con i giornalisti di Variety del ritorno di Albert Brooks, commentandolo così: "La sua sarà una comparsa molto lunga, probabilmente sarà al centro di tutto il terzo atto. Ovviamente Brooks è sempre molto divertente, è stato fantastico registrare con lui e stupirsi per tutte le linee di dialogo che aggiunge e come interpreta quelle che abbiamo scritto".

L'attore ha partecipato a diversi episodi de I Simpson: è stato infatti la voce di Hank Scorpio, quella del guru Brad Goodman e ha fatto parte anche del lungometraggio dedicato alla famiglia creata da Matt Groening, nel ruolo di Russ Cargill. Per chiudere la notizia vi segnaliamo questo approfondimento su un personaggio de I Simpson.