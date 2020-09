I Simpson, ecco un'incredibile teoria sugli scherzi telefonici di Bart

Una delle gag più popolari dei Simpson giunti ormai alla trentaduesima stagione sono gli scherzi di Bart. Il ragazzino chiama il barista in modo anonimo e chiede di parlare con qualcuno con un nome inventato. Moe urla in giro per chiedere se quella persona è nei paraggi e l'intero bar ride dopo aver sentito il nome divertente.

Anche se gli scherzi che stanno diventando sempre più difficili negli ultimi anni, questa rimane una delle scenette più classiche nella tradizione dei Simpson perché giustappone perfettamente il comportamento malizioso di Bart con la personalità scontrosa di Moe e la sua vita sfortunata.

Una teoria su Reddit suggerisce che in realtà il barista potrebbe aver capito chi si nasconde dietro gli scherzi ma, ha semplicemente scelto di non fare nulla al riguardo. La teoria osserva che, sebbene Moe possa essere un burbero solitario che può essere ostile nei confronti degli adulti, ma ha mostrato nel corso degli anni un debole per i bambini lavorando anche nella sezione infantile di un ospedale. Quando gli scherzi telefonici vengono svolti dagli adulti, Moe risponde in maniera violenta e li minaccia. Quando riceve le chiamate da Bart è molto meno arrabbiato. La migliore spiegazione per un simile comportamento è perchè riconosce che Bart è in realtà un ragazzino.

Una scena della terza stagione suggerisce che Moe sa che gli scherzi sono di Bart. Dopo aver chiamato nuovamente il bar, Marge chiede immediatamente a Bart di andare a prendere Homer da Moe's. Mentre Bart entra nel bar e chiede in giro di Homer, Moe dice intensamente: "Aspetta un attimo! Conosco quella voce ..." Bart è molto nervoso ma poi Moe cambia tono e dice: "Si è il piccolo Bart Simpson ! Non ti vedo da anni!". Moe gli chiede persino se crea problemi alle spalle di suo padre e Bart in realtà ammette di aver fatto degli scherzi telefonici, ma senza specificare a chi.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti e, se siete interessati ad ulteriori approfondimenti, date un'occhiata alle battute più spassose di Homer Simpson.