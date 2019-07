I Simpson: Jason Momoa guest star nell'immagine esclusiva di Entertainment Weekly

Jason Momoa ha conosciuto la notorietà nella prima stagione di Game of Thrones nel ruolo di Khal Drogo, per poi aggiudicarsi il ruolo di Arthur Curry/Aquaman nel DCEU, prima in film come Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. E poi con il suo primo ruolo da protagonista in Aquaman, film che ha spopolato nei mesi scorsi.

Ora Jason Momoa si appresta a fare il suo esordio animato a Springfield, nella nuova stagione de I Simpson, prestando la propria voce ad una versione di sé stesso.

Grazie ad un'immagine esclusiva di Entertainment Weekly, possiamo vedere Momoa in 'versione Simpson'.

"Si tratta di una celebrità che si presenta e parla della leggenda di questo santo che è stato martirizzato ed è diventato l'origine del moderno gelato al pistacchio" ha affermato il produttore esecutivo Al Jean.



"Racconta questa storia raccapricciante, poi Patty e Selma vogliono che lui firmi il loro seno prima di fuggire. Ed è stato difficile far entrare Jason Momoa in uno studio che si trovava nel regno terrestre" ha scherzato Jean.

Aquaman ha continuato a guadagnare più di un miliardo di dollari in tutto il mondo lo scorso anno, aprendo le porte al sequel.

Jason Momoa non è l'unica star ad essere apparsa nel mondo creato da Matt Groening e in attesa di rivederlo nei panni di Arthur Curry proverà a divertire il pubblico entrando in contatto con Homer e la sua famiglia.