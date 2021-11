I Simpson, Al Jean anticipa un nuovo episodio: 'Affronta la più grande tragedia di Homer'

Nei giorni scorsi Al Jean ha raccontato la sua idea per il finale de I Simpson, ma non è ancora il momento di pensare alla conclusione della longeva serie animata. L'attenzione di tutti è ancora rivolta al futuro, e in uno dei prossimi episodi, a quanto pare, verrà raccontata "la più grande tragedia" della vita di Homer.

Ne ha parlato lo stesso Al Jean, produttore esecutivo de I Simpson, in una recente intervista con Digital Spy.

"Ho scritto un episodio in cui Homer cerca di risolvere la grande tragedia della sua vita" ha raccontato. "Non è stato facile, ma tutto è venuto fuori molto dolcemente."

I fan americani non dovranno aspettare molto per scoprire di cosa si tratta, dal momento che l'episodio in questione andrà in onda domenica 21 novembre. Al Jean, in ogni caso, ha anticipato che si tratta di un flashback, che vedrà protagonista "Homer Simpson da bambino, in viaggio con suo padre."

Un altro degli episodi della nuova stagione de I Simpson, la numero 33, vede invece coinvolto Ned Flanders nella parodia di Fargo. In occasione del Disney+ Day, e del secondo anniversario della piattaforma streaming che ospita anche le avventure della famiglia gialla di Springfield, abbiamo anche assistito a un crossover tra i Simpson e il mondo Disney. Il risultato è il cortometraggio I Simpson in Plusaversary, disponibile in streaming.