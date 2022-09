I Simpson, Al Jean difende lo show: 'Calo di qualità? Io non oggettivo, ma lavoriamo duro'

Quando si parla de I Simpson il discorso verte sempre su due punti in perenne contrasto tra loro: da un lato c'è l'innegabile ed immarcescibile affetto che da sempre circonda uno degli show più longevi e amati di sempre, dall'altro c'è l'immancabile precisazione circa una qualità che, negli ultimi anni, in molti hanno giudicato calata.

Dopo aver parlato del possibile finale de I Simpson, dunque, lo showrunner Al Jean ha affrontato proprio lo spinoso argomento di cui sopra, prima adducendo l'insoddisfazione di una fascia di pubblico alla giovane età della suddetta, ma anche ribadendo l'impegno che l'intera produzione profonde nella creazione dei nuovi episodi.

"Sembra che più tardi siano nati gli spettatori più la soglia si alzi. Ovviamente ho grossi interessi per quanto riguarda tutte le stagioni, ma quest'anno siamo stati nominati a due Emmy e l'episodio che è stato nominato, e con il quale non ho avuto nulla a che fare, è fantastico. Penso sia ottimo come qualunque cosa abbiamo fatto. Questo posso dirlo in maniera oggettiva. Siamo anche stati nominati per un corto che è fantastico, il corto con Billie Eilish. Non sono oggettivo, ma so che lavoriamo duro come abbiamo sempre fatto" sono state le parole di Al Jean.

Anche voi avete notato un calo di qualità nelle ultime stagioni dello show su Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie? Ditecelo nei commenti! Certo è che, superate le 30 stagioni, chiedersi se sia il caso di continuare è quasi fisiologico.