I Simpson, Al Jean ha un'idea per l'ultimo episodio: 'Sarebbe un bel finale'

Nei giorni scorsi è stato pubblicato in streaming su Disney+ il cortometraggio crossover I Simpson in Plusaversary. La serie animata che ha battuto ogni record di longevità andrà avanti per almeno altre due stagioni, già confermate dopo quella attuale, la numero 33. È inevitabile, però, pensare anche a una degna conclusione.

Gli sceneggiatori de I Simpson, infatti, non sembrano affatto a corto di idee, basti pensare che nell'immediato futuro finalmente Smithers troverà l'amore, ma il produttore esecutivo Al Jean ha già pensato a come gli piacerebbe mettere la parola fine sullo show.

In precedenza, Al Jean aveva parlato della sua visione ciclica, secondo la quale nell'ultimo episodio la famiglia Simpson si sarebbe recata negli stessi luoghi del suo primo episodio in assoluto, di ambientazione natalizia. "Beh, potrebbe essere come il principio di Heisenberg, in quanto ora che l'ho detto, è meno probabile che accada" ha affermato aggiornando i fan sul progetto.

"Ho semplicemente pensato" ha continuato il produttore, "che la cosa bella di tutto questo sarebbe stata che l'intero show non avrebbe mai avuto una fine. Sarebbe un loop, che non finirebbe mai. Nell'animazione, nessuno vuole che i personaggi crescano e invecchino. Vogliono che restino sempre gli stessi: Bugs Bunny, per fare un esempio, è sempre rimasto così. Quindi, ho pensato che quella sarebbe stata la conclusione perfetta per lo show."

C'è ancora tempo, in ogni caso, per prendere una decisione definitiva sul finale de I Simpson. "Fortunatamente, non dobbiamo trovare un finale in tempi brevi" ha concluso Al Jean. "Nessuno ci sta dicendo: Finiamola. Nessuno. Quindi, vedremo."