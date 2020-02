I Simpson: John Legend e Chrissy Teigen star nel dodicesimo episodio della nuova stagione

Nel dodicesimo episodio della trentunesima stagione de I Simpson, intitolato The Miseducation of Lisa Simpson, Homer e Marge si ritrovano a chiacchierare con una coppia di celebrità, ovvero John Legend e Chrissy Teigen, che hanno prestato la loro voce in occasione di questa nuova puntata dello storico show di Matt Groening.

Nell'episodio in questione, la popolazione di Springfield deve decidere come spendere una piccola fortuna pescata dalle acque dal Capitano del mare. TVLine ha diffuso un video del backstage della puntata, con John Legend che racconta il suo rapporto con la sit-com animata:"Sono cresciuto in una cittadina chiamata Springfield in Ohio e non ci avevamo mai pensato. Ma non appena sono andato al college e ho incontrato un gruppo di persone che non provenivano da Springfield, tutti dicevano:"Sei della città in cui si trovano i Simpson?" E ho dovuto spiegare loro:"Non lo so, non lo so..".



John Legend è una star della musica americana, prima persona nera a vincere un Grammy, un Emmy, un Oscar e un Tony Award, pronto a tornare nelle vesti di coach nel programma The Voice, in onda sulla NBC.

Chrissy Teigen di recente ha concluso un periodo di quattro anni alla conduzione di Lip Sync Battle e sta attualmente lavorando ad una serie intitolata Chrissy's Court.

Nelle ultime settimane si è parlato molto dell'addio di Hank Azaria nel ruolo del doppiatore di Apu e di alcune curiosità, come l'età effettiva di Bart Simpson, che dovrebbe avere oggi gli stessi anni di Homer.