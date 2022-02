I Simpson, Josh Weinstein celebra i 25 anni dall'episodio La montagna della pazzia

Josh Weinstein, uno degli storici autori de I Simpson, ha ricordato i 25 anni trascorsi da un iconico episodio della serie animata di Matt Groening, La montagna della pazzia. Si tratta del dodicesimo episodio dell'ottava stagione dello show, quando Homer rimane intrappolato in una cabina con il signor Burns.

Il post di Weinstein ha entusiasmato subito i fan della serie, soprattutto un dettaglio che riguarda Dan Castellaneta. L'autore ha scritto:"Usare il 25° anniversario di La montagna della pazzia per riascoltare una delle mie cose preferite: l'imitazione di John Muir di Dan Castellaneta. Ha iniziato con una piuttosto fedele e gli dicemmo di renderla più 'vecchia' e più 'incomprensibile. Inoltre, mi piace come Marge si ritrae subito".



Nonostante ormai siano più di trent'anni che viene prodotto, I Simpson rimane una delle serie animate più apprezzate dal pubblico televisivo. Da diverso tempo circola la teoria su I Simpson veggenti, grazie ad alcune incredibili coincidenze. L'ex autore dello show Bill Oakley ha parlato con The Hollywood Reporter di alcuni dettagli che portano le persone a credere che lo show preveda il futuro, come nel caso del COVID:"Non mi piace che venga usato per scopi nefasti. L'idea che qualcuno se ne appropri indebitamente per far sembrare il COVID un complotto asiatico è terribile. Come tentativo di incolpare l'Asia penso che sia disgustoso".



Ma dopo tanti anni di produzione, qual è il personaggio de I Simpson più amato dai fan?