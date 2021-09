I Simpson, Krusty doveva essere l'identità segreta di Homer nei piani originali

Nonostante le sue 33 stagioni, I Simpson continuano ancora a sorprenderci, uno dei personaggi più iconici della serie animata è senza dubbio Krusty il Clown ma si scopre che i piani originali per il suo personaggio erano ben diversi.

I Simpson sono iniziati come una serie di cortometraggi in onda su The Tracey Ullman Show e la prima stagione ha debuttato ufficialmente su Fox nel 1989, oggi è lo spettacolo animato più longevo di tutti i tempi. Ma vi potrebbe sorprendere sapere che inizialmente doveva esserci un clamoroso colpo di scena: Krusty il Clown doveva essere Homer Simpson sotto mentite spoglie.

Krusty (doppiato nella versione originale da Dan Castellaneta, che è anche la voce di Homer) è uno dei più grandi personaggi della serie animata ed è probabilmente la più grande celebrità di Springfield.

Krusty presenta il Krusty the Clown Show, programma preferito da tutti i bambini di Springfield. Lo spettacolo di Krusty è anche la casa dei cartoni di Grattachecca e Fichetto, un marchio di fabbrica de I Simpson.



Come se non bastasse, Krusty è anche l’unico idolo ed eroe personale di Bart Simpson, tuttavia il clown non sembra mai ricordare tutte le cose che Bart ha fatto per lui, ma questo fa parte della sua personalità eccentrica.



Ironia della sorte, Bart raramente fa qualcosa di disinteressato per suo padre Homer o dimostra di essere vagamente interessato a lui, ma in realtà il creatore dello show, Matt Groening, aveva originariamente concepito questo colpo di scena interessante che avrebbe influito anche sul rapporto tra padre e figlio.

Homer era destinato a vivere una doppia vita dove era segretamente Krusty il Clown per tutto il tempo, il capofamiglia doveva quindi avere un’identità segreta, come il più classico dei supereroi. Questo, chiaramente, avrebbe potenzialmente avvicinato Bart e Homer, ma alla fine l'idea è stata accantonata.

La prima apparizione di Krusty è stata nel cortometraggio dei Simpson "The Krusty the Clown Show", andato in onda su The Tracy Ullman Show. Bart assiste a una registrazione dello spettacolo di Krusty, ma sospetta che il clown non sia davvero l’originale, ci viene poi rivelato che Krusty è un impostore, prima che la scena successiva ci mostri Homer e Marge che guardano la debacle in TV.

Ma in origine, Matt Groening aveva pianificato che Bart scoprisse che Homer era Krusty prima che fosse sostituito con l’impostore.

Groening ha detto a EW: "L'idea originale dietro Krusty il Clown era che fosse Homer travestito, ma Homer non riusciva ancora a ottenere alcun rispetto da suo figlio, che adorava Krusty. Se guardi Krusty, è solo Homer con i capelli lunghi e un ciuffo in testa.”



Questo spiega l'evidente somiglianza fisica tra Homer e Krusty. Groening ha anche spiegato che era una storia troppo complicata e turbolenta da mettere in partica all’inizio della messa in onda, quindi hanno (saggiamente) abbandonato l'idea e hanno mantenuto Homer e Krusty come personaggi separati.

Alla fine però abbiamo potuto vedere comunque Homer nei panni di Krusty nel quindicesimo episodio della sesta stagione intitolato Homer il clown (Homie the Clown) dove Homer si iscrive Krusty's Clown College, ma poi i due sono finiti come bersagli della mafia di Springfield a causa del debito di $ 48 di Krusty.

Il famoso clown è diventato uno dei migliori membri del cast di supporto della serie e uno dei volti più conosciuti dal grande pubblico, l'abbandono della trama di Homer come Krusty ha permesso a quest'ultimo di diventare un personaggio preferito dai fan.



Scoprite quanti lavori ha fatto Homer Simpson e perché I Simpson hanno quattro dita nei nostri approfondimenti.