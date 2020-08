I Simpson: La causa tra l'ex compositore e i produttori della serie va avanti

Mentre aspettiamo altre notizie ufficiali sulla trentaduesima stagione de I Simpson, vi segnaliamo gli ultimi aggiornamenti sulla causa legale tra Alf Clausen, compositore dello show, e i produttori del cartone presente nel catalogo di Disney+.

Alf Clausen è stato per molto tempo il responsabile delle musiche che abbiamo sentito nel corso delle puntate de I Simpson, fino al suo licenziamento avvenuto nel 2019. Il compositore ha poi subito accusato i dirigenti della multinazionale di averlo licenziato senza giusta causa, citando la Fox in giudizio. Un giudice ha quindi dichiarato che le accuse di discriminazione in base all'età non sarebbero state valide, mentre si è detto d'accordo con quanto affermato dai legali di Alf Clausen, i quali hanno annunciato che il loro cliente è stato discriminato a causa di un suo handicap.

È dal 2013 infatti che Alf Clausen soffre di Parkinsons, rivelando la sua condizione tre anni dopo. I produttori della Fox si sono difesi da questa accusa affermando che il licenziamento è stato causato da Alf stesso, che affidava i suoi lavori a terzi. L'ex compositore ha quindi affermato che l'appaltare i suoi lavori era una cosa che ha sempre fatto e che i produttori della serie sapevano già da anni.

Rimaniamo in attesa di conoscere quale sarà il verdetto del giudice, nel frattempo vi segnaliamo il primo trailer della trentaduesima stagione de I Simpson.